Dassault Aviation : Oddo confirme son conseil et son objectif

(CercleFinance.com) - La Grèce a annoncé samedi soir son intention de commander 18 Rafale. L'objectif est de finaliser le contrat avant la fin de l'année.



' La volonté de la Grèce de recevoir ses Rafale dès le S2 2021 et un budget serré (entre 1.8 et 2 MdE selon les différents organes de presse) poussent pour une solution comportant un nombre important d'avions d'occasion ' indique Oddo.



L'analyste estime que la décision de la Grèce peut certainement accélérer les négociations entre la France et la Croatie qui avait relancé un processus d'acquisition d'avions de combat d'occasion.



Oddo confirme son conseil à Achat et son objectif de cours de 1 188 E.



' Le cours pourrait être soutenu pas des commandes du client France ou par un vote favorable en Suisse fin septembre (qui serait à nos yeux assimilé à une forte probabilité de gain du contrat) ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.