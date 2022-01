Danone : Jefferies réitère son avis avant les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies s'attend à une amélioration de la dynamique, avant les résultats et la journée investisseurs. L'analyste confirme son conseil à l'achat et son objectif de 65 E.



' Les prévisions pour l'exercice 2021 sont réitérées, et nous sentons un climat confiant pour le 4ème trimestre, avant les deux jours importants du 23 février (résultats du T4) et du 8 mars (CMD) ' indique Jefferies.



' Nous augmentons nos LFL du T4 et de l'exercice 22, ce dernier en raison de la fermeté des prix. Mais la principale incertitude concerne la façon dont le nouveau PDG, M. de Saint Affrique, donnera ses guidances pour les résultats de l'exercice 2022. Nous devrons attendre le 8 mars pour obtenir une réponse ' rajoute l'analyste.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.