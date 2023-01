Daimler Truck : Valeur favorite d'Oddo dans le secteur

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 37 euros sur Daimler Truck, sa valeur favorite ('top pick') parmi les constructeurs européens de poids-lourds, secteur qui selon lui a fini 2022 sur une bonne dynamique.



'La dégradation continue des indicateurs avancés pose naturellement des questions quant à la pérennité de cette dynamique', prévient l'analyste, relativement optimiste sur la demande, mais qui met en garde contre une poursuite de l'impact inflationniste en 2023.



Dans ce contexte, Oddo reste sélectif et privilégie une 'combinaison de solidité et de self-help' qui l'amène à maintenir Daimler Truck en 'top pick', mais à dégrader Volvo à 'neutre', tout en maintenant Traton à 'neutre' et Iveco à 'sous-performance'.



