Daimler Truck : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Daimler Truck avec un objectif de cours relevé de 37 à 39 euros.



Le bureau d'analyses considère le titre comme 'toujours attractif' malgré un T4 décevant, avec notamment un EBIT ressorti 10% en-deçà du consensus.



Néanmoins, la guidance 2023 s'avère toujours confiante et implique une nouvelle hausse de la marge en 2023: 7,5% à 9% sur l'activité Industrielle et presque 10% d'upside vs le consensus d'EBIT 2023 en milieu de fourchette.



Les perspectives s'appuient sur la demande résiliente, un environnement de marge qui reste soutenu par les effets prix et les mesures de réduction des coûts et un FCF qui devrait fortement progresser (+25% environ) ouvrant la porte à une politique de retour à l'actionnaire plus généreuse, rapporte Oddo.



Ainsi, 'il n'est pas irréaliste d'anticiper une augmentation de la rentabilité de Daimler Truck cette année', la société disposant 'd'atouts clairs à sa disposition pour faire face à l'inflation et défendre ses marges en 2023 et au-delà', souligne l'analyste.



