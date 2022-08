Daimler Truck : Oddo relève légèrement son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Daimler Truck, avec un objectif de cours légèrement relevé de 35 à 36 euros.



Daimler Truck a publié des résultats T2 solides et nettement supérieurs aux attentes (+40% vs css EBIT) et Oddo rapporte que la baisse des prises de commandes s'explique par le fait que le planning production 2022 est complètement plein et que le groupe n'a pas encore ouvert les carnets de 2023.



Dans ce contexte, le broker estime que la guidance 2022 (confirmée) reste prudente. Daimler Truck Group cible ainsi un CA compris entre 48 et 50 MdsE (css 47 MdsE, ODDO BHF 49 MdsE), et une MOP hors FS de 7 à 9% (css 6,8%, ODDO BHF 7,2%)



'Pour notre part, nous nous plaçons vers le haut de fourchette (MOP 2022e 8,3% vs guidance 7 à 9%), soit un relèvement d'EBIT de 6% qui nous place 14% au-dessus du consensus', conclut Oddo.



