Daimler Truck : Oddo relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Daimler Truck, avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 euros, après que la société a publié des résultats pour le 3e trimestre confirmant la qualité des résultats préliminaires.



'En plus de l'EBIT et le FCF (très solides) déjà publiés, le groupe fait état d'un chiffre d'affaires robuste mais, surtout, d'un très bon résultat net qui présage d'un dividende élevé pour l'année (nous attendons 1,4E/action, >20% au-dessus du css)', souligne l'analyste.



Au niveau des perspectives, le groupe confirme sa nouvelle guidance qui avait été relevée pour la deuxième fois lors des résultats préliminaires.



Daimler Truck prévoit désormais un CA de 48 à 50 MdsE (vs 46-48 MdsE précédemment, consensus à 49,5 MdsE, ODDO BHF 50.6 MdsE) et un EBIT publié en ' légère progression ' vs ' en ligne ' précédemment.



'Nous profitons de cette publication pour relever nos estimations 2022/23 de (respectivement +5%/3% sur l'EBIT mais 12%/4% sur le RN du fait d'un moindre taux d'IS), nous plaçant >10% au-dessus du consensus Visible Alpha', indique le broker.



