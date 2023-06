Criteo : Wells Fargo initie le suivi à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a initié mardi le suivi du titre Criteo, coté sur le Nasdaq, avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours établi à 37 dollars.



S'il dit placer le titre du géant français de la publicité en ligne 'dans son panier', l'analyste explique qu'il préfère pour l'instant retenir l'option 'acheter plus tard'.



De son point de vue, le 'commerce média' - qui consiste à s'appuyer sur les données transactionnelles pour proposer de meilleures expériences aux clients et interagir avec les audiences tout au long du parcours d'achat - constitue une gigantesque opportunité, avec un marché estimé à 110 milliards de dollars.



Wells Fargo dit par ailleurs apprécier la nouvelle stratégie et la dynamique mises en place par le groupe, qui devrait selon lui constituer le choix privilégié des distributeurs du fait de son indépendance et de la solidité de son offre technologique.



Et si son modèle de valorisation fait apparaître un profil risque/rendement 'attractif', l'intermédiaire dit attendre de constater certains progrès dans le montant dépensé par annonceur, ainsi qu'une accélération des audiences par rapport au reciblage.



