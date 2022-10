Criteo : Berenberg, à l'achat, ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Criteo tout en ajustant son objectif de cours sur le titre, qu'il fait passer de 53 à 50 dollars.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier met en avant le 'boom' connu par le 'retail media', un terme qui désigne les annonces publicitaires diffusées par une marque sur le site ou l'application de vente en ligne d'un distributeur, afin d'influencer la décision d'achat du client.



Avec les restrictions croissantes pesant sur les données ciblant les consommateurs ('third-party data'), Berenberg dit s'attendre à une poursuite de la croissance de cette branche du marché publicitaire en ligne, une dynamique qui devrait selon lui illustrer la valeur stratégique de Criteo.



