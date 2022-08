CRH : Stifel reste à achat, mais abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur CRH tout en abaissant son objectif de cours de 48,5 à 42,5 euros, à l'approche de la publication par le fournisseur irlandais de matériaux de construction de ses résultats de premier semestre, attendus le 25 août.



'Nous attendons une série de chiffres solides portés par un écart prix-coûts positif, tandis que les perspectives du groupe sont bien soutenues par son exposition élevée à la relance liée aux infrastructures et à la RM&I (relance, maintenance, amélioration)', indique-t-il.



Le broker reconnait que le logement constitue clairement un risque et réduit donc ses attentes de résultats en 2023, mais moins que pour ses pairs. 'Le levier opérationnel du groupe reste soutenu par l'amélioration continue de la marge structurelle', poursuit-il.



'Bien que nous puissions observer une certaine correction après le bond récent plus tard ce trimestre ou au début du prochain, l'action continue de figurer parmi nos valeurs favorites (top picks) pour le second semestre 2022', affirme Stifel.



