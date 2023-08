CRH : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note d'achat sur le titre CRH, avec un objectif de cours inchangé de 65 euros.



Hier, CRH a publié un ensemble de résultats et d'orientations solides, dépassant le consensus, et laissant entrevoir une potentielle hausse du consensus.



Le chiffre d'affaires du S1-23 progresse de +4% à 16 136 ME, en légère avance par rapport au consensus (battement de +0,7%).



'Les investisseurs doivent noter que les comparaisons annuelles ont été freinées par la base de comparaison très élevée de l'année passée', souligne l'analyste.



Les prévisions indiquent un potentiel de mise à niveau positif et une nouvelle dynamique des bénéfices. Le groupe prévoit désormais un EBITDA de 6,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023.



'Il semble que le titre sorte maintenant de sa tendance baissière à long terme par rapport à l'indice Bloomberg Americas Building Materials', juge Stifel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.