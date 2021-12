CRH : Stifel ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur CRH avec un objectif de cours ajusté de 47,5 à 48,5 euros, estimant que '2022 devrait être une bonne année pour le groupe irlandais de matériaux de construction, étant donné son fort pouvoir de tarification'.



'Ceci dit, la relance aux Etats-Unis ne soutiendra probablement pas les volumes avant la fin de l'année', tempère le broker, ajoutant que la croissance externe devrait devenir un moteur important en 2022 compte tenu de la force financière du groupe.



Dans une perspective relative au secteur, Stifel s'attend à ce que le titre CRH continue de surperformer à très court terme, mais pense que ses pairs européens, comme Holcim, 'devraient prendre le relais en temps voulus'.



