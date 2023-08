CRH : Stifel à achat avant les semestriels

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 65 euros sur CRH, avant la publication par le groupe irlandais de matériaux de construction de ses résultats de premier semestre, prévue ce jeudi.



'Avec des estimations semestrielles et pour l'ensemble de l'exercice qui ne sont pas particulièrement difficiles', le broker indique s'attendre à un bon dépassement et à des objectifs supérieurs aux attentes, ce qui devrait selon lui soutenir l'action jeudi.



S'il estime que la montée des rendements obligataires américains pourrait freiner le titre CRH à court terme après la publication, Stifel pense qu'il devrait par la suite profiter d'une réduction de son différentiel significatif de valorisation avec ses pairs américains.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.