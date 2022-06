CRH : Oddo reste positif après une acquisition

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 50 euros sur CRH après un accord pour l'acquisition de Barrette Outdoor Living, le plus important fournisseur de solutions de clôtures et garde-corps résidentiels en Amérique du Nord.



Si cette acquisition constitue une belle opportunité d'après le bureau d'études, le niveau de prix lui semblant relativement bon marché, il prévient que l'exposition au logement américain pourrait déplaire à certains investisseurs dans la perspective des hausses de taux.



Néanmoins, la performance du titre devrait selon lui être tirée par les bénéfices de la nouvelle loi fédérale de financement des infrastructures aux Etats-Unis, mais aussi par la possibilité d'autres acquisitions ou de nouvelles tranches de rachat d'actions.



