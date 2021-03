CRH : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo estime que les résultats 2020 de CRH sont 'de bonne facture, compte tenu de la pandémie'. En effet, l'EBITDA est ressorti à 4,6 Mds$, en progression de 3,4%, au-delà du consensus (4,45 Mds$).



Le management se veut 'très confiant sur les perspectives', indique le broker. En Amérique du Nord, le carnet de commandes dans les infrastructures est équivalent à celui de l'année dernière et, en Europe, 'la discipline prix devrait se poursuivre en 2021'. Enfin, au Royaume-Uni, le retour à une activité plus normale est attendu au 2nd semestre, grâce à un effet rattrapage et aussi au démarrage des grands projets d'infrastructures.



Dans ce contexte, Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre CRH, et relève son objectif de cours à 43 euros, contre 38 euros précédemment.



