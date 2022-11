CRH : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur CRH avec un objectif de cours relevé de 40 à 46 euros, compte tenu de la mise à jour de ses estimations pour le fournisseur irlandais de matériaux de construction, ainsi que des données de marché.



'Malgré un troisième trimestre de bonne facture, les investisseurs auront préféré sanctionner le ralentissement des tendances et le manque d'indications sur l'évolution des volumes pour 2023', constate l'analyste.



'Sur la base de nos estimations déprimées 2023, CRH s'échange sur un niveau de valorisation qui ne nous parait pas excessif (avec une valeur d'entreprise à environ sept fois l'EBITDA)', juge-t-il néanmoins après le point d'activité à neuf mois du groupe.



