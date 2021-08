CRH : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur CRH avec un objectif de cours relevé de 43 à 48 euros, jugeant que le groupe 'semble bien positionné pour 2021-22 dans la perspective d'un plan de relance infrastructure aux Etats-Unis, son premier marché'.



'Pour un redémarrage du business model, le groupe sera plus actif dans les acquisitions (bientôt une acquisition structurante ?) et de nouveaux programmes de rachat d'actions (0,6 milliard de dollars d'ici à octobre prochain avant une autre tranche ?)', estime l'analyste.



'Pour finir, le groupe présente seulement 15% de son CA dans le ciment dont 8% sur l'Europe seul, un métier difficilement compatible avec la transition écologique actuelle. Dans ce contexte, la valorisation 2022 ne nous parait pas excessive', poursuit-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.