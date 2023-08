CRH : Objectif de cours rehaussé chez Oddo BHF

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur CRH avec un objectif de cours rehaussé de 63 à 66 euros, au lendemain de la publication semestrielle du groupe irlandais de matériaux de construction, que le bureau d'études juge 'de bonne facture'.



Si le titre CRH a reculé de plus de 2% après cette publication, l'analyste estime que les investisseurs 'craignent sans doute une pression vendeuse d'actionnaires européens à l'approche du listing US, le 25 septembre prochain'.



'Sur le long terme, le projet de cotation principale au pays de l'oncle Sam devrait indéniablement soutenir le titre dans les prochains mois', tempère Oddo BHF, qui pointe en outre une valorisation bien inférieure à Martin Marietta et Vulcan Materials.



