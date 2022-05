CRH : Jefferies rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur CRH avec un objectif de cours rehaussé de 53,1 à 54,8 euros, le voyant comme 'un titre de croissance bon marché, avec une dynamique favorable pour les prévisions'.



Après un premier trimestre 2022 meilleur que prévu et une journée investisseurs optimiste, le broker remonte de 2 à 3% ses attentes d'EBITDA 2022-23, ce qui, avec des rachats d'actions à venir, le conduit à rehausser de plus de 10% son BPA attendu pour 2024.



'À un EV/EBITDA de 6,2 fois, soit la moitié du multiple des actions affichant une croissance similaire, la trajectoire de croissance actuelle et le profil moins cyclique ne se reflètent pas dans la valorisation. La hausse des prévisions devrait encore accentuer cela', juge-t-il.



