CRH : Crédit Suisse relève son opinion

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse relève son opinion sur CRH de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours maintenu à 38 euros, après un ajustement de ses prévisions de BPA pour le fournisseur irlandais de matériaux de construction.



Dans sa note de recherche, le broker réduit ainsi ses hypothèses de BPA de 28% pour 2020 et de 19% pour 2021, de façon à refléter l'impact du Covid-19, et introduit une estimation de BPA de 3,10 dollars pour 2022.



'Avec 97% de revenus dérivés de l'Amérique du Nord et de l'Europe, CRH semble bien placé pour résister à la pandémie et pour une reprise post-pandémie venant d'une demande résiliente et d'un environnement prix/coûts constructif', juge-t-il néanmoins.



