CRH : Barclays n'est plus à sous-pondérer

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur CRH de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours maintenu à 45 euros, dans une note consacrée aux valeurs européennes des matériaux de construction.



Présentant les indicateurs ESG clés pertinents pour le secteur de la construction, le broker souligne que le carbone domine les débats, et il considère 'les pratiques circulaires comme un levier clé de la décarbonation'.



'Nous examinons en profondeur les implications de la circularité, produit par produit et action par action, et ajustons notre méthodologie d'évaluation en conséquence', poursuit-il, voyant Sika et Saint-Gobain comme les mieux positionnés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.