Credit Suisse : UBS passe à l'achat

(CercleFinance.com) - UBS a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Credit Suisse de 'neutre' à 'achat', mentionnant un potentiel de création de valeur pour les actionnaires les plus 'patients'.



Dans une note de recherche, le broker fait remarquer que l'action Credit Suisse a perdu 30% par rapport à ses plus hauts de l'année 2021, un repli qu'il explique par les mésaventures liées aux dossiers Archegos et Greensill.



Au vu de multiples de valorisation qui évoluent désormais à des niveaux proches de leurs plus bas historiques, UBS dit considérer le profil risque/rendement du titre comme 'attractif', notamment en raison d'une base capitalistique qui apparaît désormais fixée et d'un nouveau président aux manettes, qui pourrait être selon à l'origine de pistes intéressantes sur le plan stratégique.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.