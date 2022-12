Credit Suisse : RBC reprend le suivi avec un objectif réduit

(CercleFinance.com) - RBC a annoncé hier soir avoir repris le suivi du titre Credit Suisse avec une opinion 'performance en ligne avec le secteur' et un objectif de cours réduit de 3,5 francs suisses.



Dans une note de recherche, le bureau d'études estime que les mesures de restructuration récemment dévoilée par la banque privée helvétique (réorganisation de la banque d'investissement, réductions de coûts,...) sont les 'bienvenues', mais que leur bonne exécution reste encore incertaine.



D'après RBC, la visibilité reste très limitée en ce qui concerne la transparence et les cessions à venir, tout comme au niveau des implications que les récentes turbulences pourraient avoir sur la franchise du groupe.



Selon l'analyste, les exercices 2023 et 2024 sont appelés à constituer deux années de 'transition' durant lesquelles la génération de capital va rester faible et les éléments extraordinaires vont continuer d'affecter les performances.



