Credit Suisse : RBC relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a renouvelé mercredi son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur Credit Suisse avant la présentation stratégique que la banque privée suisse a prévu de tenir le 27 octobre prochain.



Dans une note publiée dans la matinée, RBC souligne que des 'mesures énergiques' vont devoir être prises afin de permettre au gestionnaire de fortune de stabiliser sa franchise, regagner en crédibilité et améliorer ses performances.



'Un certain nombre d'options sont sur la table', estime le broker canadien.



'CS pourrait procéder à une augmentation de capital avec l'objectif de lancer une restructuration rapide, ce qui aurait un effet dilutif sur les résultats, ou bien auto-financer sa mue en libérant progressivement du capital, ce qui aurait l'inconvénient de se traduire par une réaction plus lente du titre en Bourse', précise-t-il.



RBC indique avoir relevé son objectif de cours sur le titre de six à 6,6 francs suisses afin de tenir compte de la récente remontée des taux d'intérêt.



