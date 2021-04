Credit Suisse : Morgan Stanley dégrade à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a réduit vendredi son conseil sur Credit Suisse à 'pondérer en ligne' au lieu de 'surpondérer', avec un objectif de cours ramené de 14 à 11 francs suisses.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit s'inquiéter des

'incertitudes persistantes' entourant la banque privée suisse, dont le titre a perdu 12% cette année (contre +20% pour UBS ou Julius Baer) en dépit de tendances favorables au niveau de l'activité.



Un décalage que Morgan Stanley attribue aux difficultés de la branche de courtage pour fonds spéculatifs de l'établissement helvétique ('prime brokerage') et à son exposition au fonds en liquidation ​Greensill.



L'analyste fait toutefois remarquer que la capitalisation boursière de Credit Suisse a fondu de quelque 5,8 milliards de francs suisses au cours des deux dernières semaines, alors que les pertes associées au fonds américain Archegos n'atteignent, elles, que 4,4 milliards.



Si le cours de Bourse peut désormais apparaître bon marché avec un prix de 0,6x par rapport à la valeur comptable tangible (PTBV), Morgan craint que le dossier jette une ombre durable sur la valorisation du groupe (avec une décote d'aujourd'hui 30% face à UBS) et que le processus de revalorisation prenne un certain temps.



L'action Credit Suisse perd actuellement 1,8% à la Bourse de Zurich.



