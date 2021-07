Credit Suisse : Jefferies initie à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a initié jeudi le suivi du titre Credit Suisse avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 10 francs suisses, mettant en évidence une incertitude toujours 'élevée' après les affaires Greensill et Archegos.



'Nous sommes tout aussi préoccupés par les perspectives de croissance puisque l'évaluation en cours du risque mené par le conseil bride la croissance sachant que les récentes crises pourraient également avoir provoqué des pertes de clients et de managers, ce que nous ne pourrons mesurer qu'au cours des prochains trimestres', résume l'intermédiaire financier.



S'il reconnaît que la valorisation du titre est aujourd'hui faible, Jefferies juge aussi son profil risque/rendement défavorable et préfère se positionner sur le titre UBS.



