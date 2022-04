Credit Suisse : Jefferies ajuste son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme son conseil 'conserver' sur Credit Suisse avec un objectif de cours ajusté de 7,40 à 7,30 francs suisses, dans le sillage d'un ajustement de ses prévisions pour refléter la nouvelle structure par divisions et des éléments exceptionnels au premier trimestre.



'Ceci conduit à une révision négative forte en 2022, mais les prévisions 2023-24 sont pratiquement inchangées au niveau du profit imposable (-7-8% au niveau du profit net sur des taux d'imposition plus élevés)', précise le broker.



'La valorisation de Credit Suisse est peu exigeante, mais le risque-rendement est non attractif avec des revenus manquant de dynamique sur tous les segments, une incertitude toujours présente et un ROTE qui devrait rester terne', poursuit-il.



