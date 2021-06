Credit Suisse : Berenberg relève son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg est passé ce jeudi d'un conseil 'conserver' à une recommandation d''achat' sur Credit Suisse, avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 11 francs suisses.



Dans une note de recherche, le broker allemand reconnaît que des défaillances répétées en matière de gestion du risque et la multiplication de pertes 'exceptionnelles' ont conduit bon nombre d'investisseurs à 'jeter l'éponge'.



'Cela dit, ce sont des moments comme ceux-ci qui voient les plus grandes opportunités apparaître', rappelle le courtier.



S'il admet que la banque suisse doit encore résoudre un certain nombre de problèmes, Berenberg estime que l'établissement dispose des ressources capitalistiques suffisantes pour naviguer à travers ses difficultés actuelles ainsi que d'un solide métier sur lequel s'appuyer (la gestion de fortune).



