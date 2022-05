Credit Suisse : Berenberg dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Berenberg a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Credit Suisse, ramenée à 'conserver' contre 'achat' jusqu'ici, avec un objectif de cours revu à la baisse de 10,5 à huit francs suisses.



'Lorsque nous étions passés à l'achat sur Credit Suisse, nous faisions valoir que le marché se montrait trop pessimiste dans son évaluation de la banque au vu de sa solide position de capital et de sa robuste franchise dans la gestion de fortune, son coeur de métier', rappelle l'intermédiaire.



'Nous avions tort', reconnaît-il aujourd'hui dans une note.



Berenberg dit s'inquiéter tout particulièrement du repli continu des revenus de la banque privée helvétique et de premiers signes d'érosion touchant sa franchise suite aux récents changements apportés à l'activité. Pour l'analyste, la renaissance de l'établissement n'est pas d'actualité dans l'immédiat.



