Credit Suisse : Barclays relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé mardi sa recommandation sur Credit Suisse de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', tout en portant son objectif sur la valeur de 12,5 à 14 francs suisses.



D'après le broker britannique, l'établissement helvétique devrait bénéficier de son exposition au segment porteur des SPAC, ces véhicules d'investissement uniquement dédiés à la réalisation d'acquisitions.



Si la part de marché du groupe devrait se réduire de 16-17% en 2020 à 10-11% cette année, Credit Suisse demeure un 'leader' sur le secteur et les entrées en Bourse auxquelles ils a participé ces derniers temps devraient soutenir ses revenus d'activité au cours des années qui viennent, affirme Barclays dans une note.



Avec des gains de 0,2%, l'action Credit Suisse signait mardi l'une des rares progressions de l'indice suisse SMI.



