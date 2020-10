Crédit Suisse : Barclays n'est plus à 'sous-pondérer'

(CercleFinance.com) - Barclays relève sa recommandation sur Crédit Suisse de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours maintenu à 8,5 francs suisses, le broker jugeant notamment que les banques européennes sont devenues 'trop bon marché pour être ignorées'.



'L'action se traite 0,54 fois la valeur de l'actif net tangible (TNAV) pour un retour sur capitaux propres tangibles (RoTE) sous-jacent de 6,8% attendu en 2022, et nous ne voyons pas de risque pour le capital à court terme', explique-t-il pour la banque helvétique.



