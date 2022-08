Covestro : UBS réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Covestro avec un objectif de cours réduit de 53 à 34 euros dans le sillage d'une réduction significative de ses projections pour 2023 : à 1,3 milliard d'euros, son hypothèse d'EBITDA ressort inférieure de 26% au consensus.



Pour 2022, le broker se positionne au milieu de la fourchette-cible d'EBITDA de la direction (1,7 à 2,2 milliards). Il l'attend à la borne haute de la fourchette cible pour le troisième trimestre (300-400 millions), mais anticipe un déclin séquentiel significatif au quatrième.



'Nos estimations ne comprennent pas une réduction de production due à une pénurie potentielle d'énergie en Europe', prévient Stifel, qui s'attend à ce qu'un 'flux de nouvelles négatif autour de la macro pèse sur la valorisation' du chimiste allemand à court terme.



