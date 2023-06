Covestro : Stifel relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur Covestro directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 34 à 66 euros, reconnaissant le groupe de chimie de matériaux comme 'attractif en tant que cible d'acquisition'.



Le broker précise que son hypothèse d'EBITDA de milieu de cycle 'prend en compte des vents contraires liés à des coûts de l'énergie plus élevés en Europe et des dynamiques offre-demande défavorables'.



'Nous affinons nos estimations sans ajustements significatifs et demeurons prudents concernant l'évolution des résultats sous-jacents', précise Stifel dans le résumé de sa note sur le groupe allemand.



