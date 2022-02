(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa recommandation 'achat' sur Covestro, Stifel réduit son objectif de cours de 78 à 72 euros dans le sillage d'estimations abaissées pour le groupe allemand de chimie de matériaux, pour refléter une pression grandissante des coûts.



'Nous préférons le retour aux actionnaires comme utilisation du free cash-flow. Les faibles multiples de valorisation de Covestro ne lui permettent pas d'utiliser des fonds propres pour financer des acquisitions importantes', juge le broker.



Alors que le titre 'se traite avec une décote de 40% par rapport à ses pairs et 30% en dessous de son multiple historique', Stifel voit ceci comme injustifié et s'attend à ce que cet écart se résorbe durant l'année.



