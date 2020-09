Covestro : Nouvelle valeur favorite de Barclays

(CercleFinance.com) - Barclays réitère son conseil 'surpondérer' sur Covestro avec un objectif de cours relevé de 44 à 48 euros, déclarant faire du titre du chimiste allemand de matériaux sa nouvelle valeur favorite ('top pick').



'La surperformance récente de Covestro est largement due à des volumes plus forts que prévu', note le broker, ajoutant que 'contrairement aux attentes du consensus, les prix et les écarts ont augmenté au cours des dernières semaines et devraient encore s'améliorer'.



Barclays rehausse son EBITDA estimé pour 2021 de 11%, ce qui le place environ 20% au-dessus du consensus. 'Cela fait de Covestro le titre disposant du meilleur potentiel de révision des bénéfices de notre couverture', souligne-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.