Covestro : Jefferies remonte sa recommandation

(CercleFinance.com) - Tout en abaissant son objectif de cours de 56 à 40 euros sur Covestro, dans le sillage d'une réduction de 26% en moyenne de ses estimations d'EBITDA, Jefferies remonte sa recommandation de 'conserver' à 'achat' pour le titre du chimiste allemand.



'Se négociant sur un ratio VE / EBITDA de milieu de cycle de 4,3 fois, Covestro est un nom cyclique bon marché avec de la marge dans son bilan pour survivre à un ralentissement économique', juge le broker.



'L'application des scénarios de flux de gaz NS1 les plus réduits à nos prévisions de bénéfices implique que l'action se négocie toujours avec une décote par rapport aux moyennes sur trois ans', poursuit-il.



