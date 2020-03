Covestro : Berenberg n'est plus à 'vente'

(CercleFinance.com) - Berenberg relève son conseil sur Covestro de 'vente' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 34 euros, notant que le titre a reculé d'environ 14% depuis sa dégradation plus tôt cette année, sur fond de recul général des marchés actions avec le coronavirus.



'Si le marché est clairement nerveux à propos des perspectives de dégradation, la chance que Covestro délivre une performance sous la borne basse de sa fourchette cible à un milliard d'euros d'EBITDA est minimale sans une large récession européenne', juge le broker.



