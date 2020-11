Covestro : Barclays reste à 'surpondérer', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Barclays maintient sa recommandation 'surpondérer' sur Covestro, mais lui retire sa position de 'valeur favorite' et ramène son objectif de cours de 56 à 53 euros, voyant désormais moins de potentiel de révisions des résultats pour le chimiste allemand.



'Les coûts devraient constituer un vent contraire sur les résultats en 2021 bien plus grand que ce que nous anticipions', indique le broker. 'Ceci fait plus que compenser des prévisions de prix plus élevées et nous conduit à abaisser de 6% notre attente d'EBITDA pour 2021'.



Barclays s'attend néanmoins à ce que 'la dynamique demeure positive' et, sur un ratio de six fois l'EBITDA attendu pour 2021, il continue de voir Covestro comme 'possiblement l'action à valeur la plus intéressante dans la chimie européenne'.



