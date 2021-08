Continental : Stifel reste à 'achat', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur Continental, mais avec un objectif de cours ramené de 146 à 132 euros, en raison d'un abaissement de ses estimations pour les activités de technologies automobiles du groupe.



'Les pneumatiques se portent très bien pour le moment, mais les investisseurs veulent finalement voir la rentabilité des technologies automobiles se redresser', prévient le broker dans le résumé de sa note.



'Une reprise des marges à court terme demeurera probablement un voeu pieux, mais une suppression des surcoûts et des économies de coûts structurels apportent du potentiel de redressement des résultats significatif', juge-t-il néanmoins.



