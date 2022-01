Continental : Stifel reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Continental tout en abaissant son objectif de cours de 119 à 106 euros, estimant que la performance récente du titre reflète déjà une performance décevante attendue pour le premier semestre 2022.



'Nous nous attendons à avoir fini l'année 2021 mieux que ce qui était craint et voyons les marges et les revenus en technologies automobiles à la borne haute des objectifs', note le broker, qui considère par contre le consensus actuel de marge 2022 pour cette activité comme trop élevé.



'Avec des vents contraires sur les coûts plus prononcés au premier semestre 2022 avant des ajustements de prix qui devraient intervenir plus tard dans l'année, nous nous attendons à un faible début d'année et à peu de soutien pour l'action à court terme', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

