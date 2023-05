Continental : Stifel reste à achat

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 88 euros sur Continental, relevant d'environ 15% son estimation d'EBIT ajusté automobile pour l'année 2023, à un niveau supérieur d'environ 17% au consensus actuel.



'Continental continuera de voir des résultats en amélioration sur la base de la réalisation des prix et de réductions de coûts', estime le broker, ajoutant que 'le sentiment devrait continuer de s'améliorer alors que la direction réalise des attentes encore basses'.



