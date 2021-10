Continental : Stifel ajuste son objectif de cours à la hausse

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note 'achat' sur le titre Continental, avec un objectif de cours légèrement relevé à 114 euros, contre 113 euros précédemment.



L'analyste s'attend pourtant à des résultats décevants aux 3e et 4e trimestres, avec notamment un recul de 16% du chiffre d'affaires du segment Automotive au 3e trimestre, en raison des pénuries de semi-conducteurs qui affectent le secteur automobile.



Par ailleurs, pour 2021, le broker anticipe une marge d'EBIT ajusté dans le segment Auto de -1,7% (donc bien en-deçà de la guidance de 0,5% à 1%) et de 5,8% pour le groupe (guidance de 6,5 à 7,5%).



Stifel estime toutefois que Continental offre un potentiel de récupération des bénéfices qui apparaîtra plus clairement dès lors que les problèmes de chaîne d'approvisionnement s'atténueront, ainsi que les surcoûts.



