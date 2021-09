Continental : Stifel ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'achat' sur Continental avec un objectif de cours ajusté de 132 à 130 euros, pour refléter la scission de Vitesco dans son modèle de valorisation pour l'équipementier automobile et pneumaticien allemand.



'Nous continuons de penser que la scission soutiendra une revalorisation de Continental à moyen terme, mais reconnaissons que les pressions sur les résultats à court terme pourraient peser', affirme le broker.



'Tout en incorporant une faible production en août-septembre, et potentiellement aussi au quatrième trimestre, nous pensons que Continental aura besoin de réviser ses perspectives de ventes et de marges pour les technologies automobiles', poursuit-il.



