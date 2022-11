Continental : Oddo abaisse son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Continental, avec un objectif de cours abaissé de 70 à 65 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que les résultats trimestriels publiés hier par Continental (le groupe a publié un CA T3 de 10.4 MdE, en hausse de 29% ainsi qu'un EBIT ajusté de 605 ME) sont 'sans grande surprise mais pas d'excellente qualité'.



Le broker estime en effet que des éléments exceptionnels négatifs (notamment dépréciation de goodwill pour 503 ME) ont pesé sur le résultat net et devraient conduire à des révisions en baisse des BPA.



'Continental ne nous semble toujours pas le mieux positionné pour tirer profit d'une éventuelle amélioration de l'environnement (faible rentabilité/, track record exécution, manque de catalyseurs) et alors que la visibilité sur 2023 reste très (trop) limitée', juge Oddo.



