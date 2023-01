Continental : Jefferies n'est plus à achat

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade sa recommandation sur Continental de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 16% à 70 euros, dans une note consacrée aux principaux équipementiers automobiles européens.



'Nous pensons que le marché a une confiance excessive dans la capacité des fournisseurs à faire face à une inflation des coûts supérieure à la normale', juge le broker dans le résumé de cette note sectorielle.



'Dans une année où les équipementiers réduisent leurs prix pour soutenir la demande, les fournisseurs ne peuvent pas obtenir à la fois le volume et le prix', poursuit-il, réduisant ses attentes pour 2023 de plus de 15% et s'établissant plus de 10% sous le consensus.



