Continental : Invest Securities relève son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Continental de 'neutre' à 'achat', malgré un objectif de cours abaissé de 89 à 77 euros, dans le sillage d'une révisions 'à la hache' de ses estimations 2020 pour l'équipementier automobile allemand.



'La suspension des guidances dans le contexte actuel, inédit, n'est pas une surprise. Les résultats préliminaires premier trimestre 2020, en chute mais positifs en EBITA consolidé, seront encore mauvais au deuxième trimestre', prévient l'analyste.



Il indique toutefois que son scénario et son séquençage le conduisent à anticiper un retour à la normale en 2021. 'Le groupe a les moyens de résister en 2020, et tout sera fait pour préserver le cash et la structure financière', poursuit-il.



