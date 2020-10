Continental : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities renouvelle son opinion 'achat' sur Continental avec un objectif de cours relevé de 99 à 121 euros, son précédent objectif venant d'être dépassé cette semaine, 'signe d'anticipations favorables sur le troisième trimestre'.



Selon le bureau d'études, la prochaine publication du pneumaticien allemand au titre du troisième trimestre 2020, mi-novembre, 'devrait rassurer au regard du discours très prudent de la société au moment de la publication du deuxième trimestre'.



'Ont joué favorablement sur ce trimestre : une activité moins mauvaise que prévu et, pour le moyen-long terme, le renforcement du plan de restructurations qui permettra de retrouver dès 2021 une rentabilité 'normalisée',' poursuit-il.



