Continental : Invest Securities relève sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et relève son objectif de cours de 70 à 91 euros sur Continental, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations de BNA pour l'équipementier automobile allemand.



S'il note que la marge d'EBITA du premier trimestre de 4,4% n'est pas à son point bas, anticipé au deuxième trimestre, l'analyste estime que Continental 's'ajuste à la crise avec détermination et discipline en démontrant une forte surperformance et un FCF positif'.



Pour 2020, le bureau d'études atténue son recul estimé du CA à -11% contre -14% précédemment, mais sa marge décrémentale est durcie par prudence à 35% contre 30% précédemment, soit une marge d'EBITA 2020 de 2,9% contre 2,6% précédemment.



