Continental : Invest Securities rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Continental avec un objectif de cours rehaussé de 122 à 147 euros, 'saluant l'effort de transparence, de cohérence et de conviction des sept sessions d'un CMD très détaillé'.



'Le groupe a su adresser ses défauts qui avaient pour traduction l'érosion de sa rentabilité depuis 2017', juge l'analyste pour qui 'les guidances moyen terme montrent désormais que le groupe est passé sur le versant du rebond après un exercice 2020 particulier'.



Le bureau d'études ajuste ses BNA 2020 à 2022 pour le pneumaticien allemand et, au-delà de 2022, il relève ses croissances de chiffre d'affaires à +5% par an, contre +3% précédemment, et de marge d'EBITA à 9%, contre 7,5% précédemment.



