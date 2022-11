Continental : Invest Securities rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Continental avec un objectif de cours rehaussé de 80 à 86 euros, après des résultats du groupe allemand marqués par le retournement de la branche automobile face à des activités pneu en érosion séquentielle.



Notant que ces résultats sont ressortis au-dessus des attentes, à l'exception du free cash-flow, et que les guidances 2022 sont restées inchangées, sauf le FCF opérationnel, le bureau d'études relève son BNA estimé pour 2022 de +12,8%.



'Le discours demeure rassurant voire confiant sur le quatrième trimestre notamment dans l'Auto qui devrait finalement finir 2022 avec une marge d'EBITA positive vers 1% (selon IS) et ouvrir 2023 avec un levier important si les vents contraires se calment', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.