Continental : Invest Securities réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Continental tout en abaissant son objectif de cours de 108 à 88 euros, après une publication trimestrielle et un abaissement des guidances 2022 'qui semblent fragiles dans le contexte actuel'.



'Au préalable, une publication préliminaire pour le premier trimestre 2022 avait averti que la branche Auto serait en perte. Les chiffres définitifs confirment cela avec une marge d'EBITA dans l'Auto de -3,9% mais les pneus (17,1%) et Contitech (5,4%) compensent', rappelle-t-il.



Après avoir déjà fortement abaissé ses BNA 2022/24 en mars, le bureau d'études les réduit à nouveau de -7% en 2022. 'Nos BNA sont déjà dans les bas des guidances abaissées et même en dessous pour la branche Auto', précise l'analyste.



